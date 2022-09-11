8 نصائح تقلل أمراض الشيخوخة وتساعدك في هذا الأمر بعد سن الـ60

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نشرت مجلة “لانسيت” العلمية، دراسة حديثة نصحت باتباع 8 خطوات أو نصائح تساعد في الحفاظ على صحة جيدة للدماغ وتقليل أمراض الشيخوخة بعد سن الستين، بينها المحافظة على الرياضة وتجنب التوتر.

ووفق المجلة، فإن تلك الدراسة تعد واحدة من أولى الدراسات الرئيسة التي تبحث في العواقب طويلة المدى للعدوى الفيروسية الحادة على الدماغ.

واستقت المجلة نتائجها من تتبع السجلات الصحية لأكثر من 1.2 مليون مريض في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وخمس دول أخرى، وفق ما نقلته صحيفة “التليجراف البريطانية.

صحة الدماغ

وأضافت المجلة أن تلك النصائح تساعدك في الحفاظ على صحة الدماغ في سن الشيخوخة، وتخفف من مخاطر ضعف الإدراك، حتى عند الأشخاص المعروفين بأنهم معرضون وراثيًا للإصابة بالخرف.

ووفق الدراسة، فإن النصائح الـ8 هي:

1 – كن نشطاً اجتماعياً وابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.

2 – استخدم أدوات تساعد على السمع إذ أن خطر الإصابة بالخرف يتضاعف إذا كنت تعاني من ضعف سمع خفيف.

3 – استمر في ممارسة الرياضة، فأي شكل من أشكال النشاط البدني المنتظم مفيد للدماغ أيضًا.

4 – استهلك الأطعمة الصحية للدماغ مثل الأسماك والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون.

5 – أقلع عن التدخين لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، مثل السكتات الدماغية أو نزيف أصغر في الدماغ.

6 – احصل على قسط كاف من النوم أثناء الليل في جميع مراحل الحياة.

7 – قلل التوتر سواء كان ذلك في العمل أو الأسرة.

8 – ابحث عن هدف، خاصة بعد التقاعد لفترة طويلة.

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