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بالفيديو.. زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة وتحذير من “تسونامي”

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بالفيديو.. زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة وتحذير من “تسونامي”

بالفيديو.. زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة وتحذير من “تسونامي”

بالفيديو.. زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة وتحذير من “تسونامي”
٠٩:٤١:٢٢ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هز الزلزال القوي المنطقة بشدة وعنف، حيث تحركت الأشجار والمركبات والمروحيات واهتزت بسرعة شديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، مشيرة إلى أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض على الدرجة 6.30 جنوبًا، وخط الطول على الدرجة 146.55 شرقًا.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 61 كيلومترًا، وعلى بعد حوالي 67 كيلومترًا من بلدة كاينانتو، مؤكدة سجلت قوة الزلزال في البداية عند 7.7 درجات.

تحذيرات من حدوث “تسونامي”

وأصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية “تسونامي” في الولايات المتحدة تحذيرًا من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وحذر المركز من أنه قد تكون هناك “تقلبات طفيفة في مستوى سطح البحر في بعض المناطق الساحلية، حيث تم تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي، فضلاً عن أضرار لحقت بمبان في أجزاء مختلفة من البلاد.

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وفي وقت سابق من شهر يوليو عام2020، أثار زلزال قوته 6,9 درجات الرعب في العاصمة فورت موريسبي من دون أن تُسجل أضرارًا كبيرة، وفي فبراير 2018، ضرب زلزال بلغت قوته 7,5 درجات منطقة الهضاب العالية في البلاد مما تسبب في انزلاقات تربة طمرت منازل وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن  125 شخصًا.

الكلمات الدلالية:
أمريكا تسونامي زلزال غينيا الجديدة هيئة المسح الجيولوجي

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