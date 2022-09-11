بينها مصير الدعم الإضافي ومكافأة الطلاب.. توضيحات مهمة من «حساب المواطن» حول دفعة سبتمبر

تواصل – فريق التحرير:

نشر برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، العديد من التوضيحات المهمة حول دفعة الدعم المستحقة عن شهر سبتمبر.

جاء ذلك خلال ردوده على استفسارات المستفيدين الواردة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتنوعت الاستفسارات الواردة بين كيفية التأكد من وصول الدعم إلى الحساب، ومصير مكافأة الطلاب وهل تؤثر على الدعم أم لا، وكذلك مصير الدعم الإضافي، وغيرها.

وردّ “حساب المواطن” على أحد المستفيدين حول كيفية التأكد من وصول الدعم إليه، قائلاً: “بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول ثم الضغط على الدفعات المالية”.

آلية الرد على الاعتراض

وحو ل آلية الرد على الاعتراض، قال الحساب: “في حال تمت الموافقة على الاعتراض قبل تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك”.

وأضاف أنه “في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك، كالتالي: دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل، تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وُجدت”.

وفي معرض رده على توقف الدعم الإضافي، قال الحساب: “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك لشهر سبتمبر شاملاً مبلغ الدعم الإضافي.

وردًا على استفسار حول مكافأة الطلاب، قال الحساب إن تلك المكافأة “تعتبر من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).

وقبل ساعات، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.

وفي وقت سابق، أوضح البرنامج أنه يشترط لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويشترط أيضا لاستيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم، عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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