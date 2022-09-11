حدود ألمانيا كلمة السر.. دولة أوروبية تستعد لـ”مشروع القرن”

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كشفت سويسرا، أنها حددت أحد الموقع الإستراتيجية في شمال البلاد وبالقرب من حدود ألمانيا، لإقامة مستودع تخزين جيولوجي عميق للنفايات المشعة.

دفن الوقود النووي و النفايات المشعة

وأوضحت المنظمة التعاونية الوطنية لتصريف النفايات المشعة، أن سويسرا قررت العمل الجاد نحو مشروع القرن، القائم على دفن الوقود النووي الذي تم استهلاكه في الصلصال في عمق الأرض، وذلك بعد نحو 50 عامًا من البحث عن الطريقة الأمثل لتخزين نفاياتها المشعة.

“نوردليش ليجرن” هي الأفضل من بين 3 مواقع

وأضافت أن معظم التقارير والدراسات العلمية، أثبتت أن منطقة “نوردليش ليجرن” هي الأفضل من بين 3 مواقع كانت تفكر فيها لإنشاء موقع التخزين تحت الأرض، فهي الأكثر أمانًا لإقامة مستودع تخزين جيولوجي عميق، حسب “سكاي نيوز”.

وحسب وسائل إعلام سويسرية، فإن الشركة أبلغت سكان المنطقة بالأمر مباشرة، وأنه من المتوقع أن ترفع مقترحها إلى الحكومة السويسرية.

طرح المسألة في استفتاء شعبي

وأشارت على أنه لا يتوقع أن تعلن الحكومة السويسرية قرارها النهائي قبل عام 2029، وأنه من المستبعد أن يكون قرارها هو النهائي، إذ لا بد من أن تطرح المسألة في استفتاء شعبي.

نصف قرن من ضخ النفايات المشعة

وأكدت أن محطات الطاقة النووية السويسرية، تضخ النفايات النووية منذ أكثر من نصف قرن، ومؤخرًا قررت سويسرا التخلي تدريجيًا عن الطاقة النووية.

ووفق مراقبين، فإن سويسرا تأمل من خلال المنشأة الجديدة بالانضمام إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تستعين بمواقع التخزين الجيولوجي العميقة، حيث إنها في حاجة إلى دفن ما يقرب من 83 ألف متر مكعب من النفايات المشعة عالية النشاط.

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