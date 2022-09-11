الواقع الافتراضي أصبح خطيرًا.. تحدٍ جديد في «تيك توك» يزيد عدد سرقات السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أفادت شرطة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا الأمريكية أن أكثر من ثلث سرقات السيارات منذ منتصف يوليو مرتبطة بتحدٍ ظهر عبر “TikTok”.

ولم يختلف الحال كثيرًا في لوس أنجلوس، فقال مسؤولون هناك إن الترند أدى إلى زيادة بنسبة 85% في السرقة لسيارات “كيا” و”هيونداي” مقارنة بالعام الماضي.

أما في شيكاجو، فقال رئيس شرطة المقاطعة، كوك توم دارت: “في ولايتنا القضائية وحدها ارتفعت السرقات بأكثر من 800% في الشهر الماضي، ولا نرى نهاية في الأفق”.

تحدي TikTok

ويهدف التحدي الذي انتشر عبر TikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في أميركا إلى سرقة السيارات من طراز معين، عبر استخدام سلك USB الخاص بشحن الهاتف المحمول.

ويستهدف ماركات وموديلات من عام 2010 إلى 2021 من سيارات كيا وهيونداي التي تستخدم مفتاحًا ميكانيكيًا، وليس مفتاح التشغيل وزر الضغط لبدء تشغيل السيارة.

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مقاطع فيديو توثق السرقات

وانتشرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت لسرقة السيارات وقيادتها باستخدام علامة التصنيف “Kia Boys” – التي حصدت أكثر من 33 مليون مشاهدة على TikTok.

وقالت شركة “تيك توك” في بيان إنها: “لا تتغاضى عن هذا السلوك الذي ينتهك سياساتنا وستتم إزالته إذا تم العثور عليه على منصتنا”، حسب “CNBC عربية”.

ويدور التحدي حول سرقة المراهقين لسيارة من الشارع عن طريق اقتحام السيارة، وفصل عمود عجلة القيادة، وتوصيل الأسلاك الساخنة لها باستخدام كبل USB على غرار السلك المستخدم لشحن الهاتف.

“كيا” و”هيونداي” تعلقان

من ناحية أخرى، لم تتمكن كيا وهيونداي من التعليق على عدد المركبات المدرجة في سنوات الصنع والطراز، ومن المحتمل أن تكون في خطر.

وقال متحدث باسم “كيا” إن الشركة قلقة بشأن الزيادة في السرقات، وقدمت أجهزة قفل عجلة القيادة المجانية لمسؤولي إنفاذ القانون في المناطق المتضررة.

وأضاف: “من المؤسف أن المجرمين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المركبات التي لا تحتوي على مثبتات المحرك”.

في حين ذكر متحدث باسم “هيونداي” أن الشركة تبذل جهودًا مماثلة لتوزيع أقفال عجلة القيادة، وأن الشركة ستبدأ في بيع مجموعة أدوات الأمان الشهر المقبل.