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خبير طقس: هذه خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في مناطق المملكة
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خبير طقس: هذه خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في مناطق المملكة

خبير طقس: هذه خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في مناطق المملكة

خبير طقس: هذه خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في مناطق المملكة
٠٩:٢٧:٣٤ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

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أمطار  على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية.

أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق

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وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية والوسطى.

سحب ممطرة ورياح وأتربة على 5 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

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يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحالة المطرية حالة الطقس خريطة الأمطار هبوب رياح

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