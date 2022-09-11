استقدام العمالة المنزلية من فيتنام.. تطوير اتفاقية لتسهيل الإجراءات

تواصل – فريق التحرير:

كشف سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة، أنه جاري العمل على تطوير اتفاقية وُقّعتْ في عام 2014 بين البلدين، لاستقطاب أكثر للعمالة المنزلية.

4 آلاف عامل فيتنامي موجود في المملكة

وأكد – حسب “عكاظ”- أن عدد العمال الفيتناميين الموجودين في المملكة يبلغ نحو 4 آلاف عامل، مشيرًا إلى أن هناك فرص تبادل كثيرة وكبيرة لرجال الأعمال بين البلدين، وهناك زيادة مرتقبة الفترة القادمة في التعاون التجاري.

تبادل تجاري وفرص استثمارية بين البلدين

وفي أول زيارة محلية له، أوضح السفير أن الحكومة الفيتنامية، مهتمة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، مؤكدًا اهتمامه بتنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وطرح الفرص الاستثمارية والتجارية، وفتح آفاق أوسع مع المملكة.

سفير فيتنام في “غرفة الخرج”

جاء ذلك، خلال زيارته والوفد المرافق له لـ”غرفة الخرج”، التي التقى فيها بأعضاء الغرفة ورجال الأعمال، لمشاهدة المعرض المصاحب من المنتجات الفيتنامية المتنوعة التي بلغت نحو 60 منتجًا ومادة استهلاكية.

قريبًا تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الموارد البشرية أنه سيتم إقرار تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة، ويشمل الهروب والمرض والوفاة.

وأوضحت أن هذا القرار يستهدف تعويض الأسر في حال هروب العمالة أو الوفاة وبنسبة رمزية، تكون في متناول الجميع، مؤكدة أن التأمين سيكون في عقد الاستقدام للعمالة، لحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

منتجات تمويلية لتأجير العمالة للأفراد وقطاع الأعمال

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، يقودها اتحاد الغرف، تهدف إلى دفع البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لتوفير منتجات تمويل، وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق المحلية، وذلك لقطاع الأعمال، والأفراد.

وتأتي المبادرة، في ظل تنامي حجم الطلب على الأيدي العاملة، وزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات، حيث عزز الاتحاد من مطلبه خلال لقائه البنوك والمصارف، باستعراض مقومات وحجم السوق، والفرص المتاحة فيه.

تحذيرات من عروض وهمية لتقديم العمالة المنزلية

فيما حذر اتحاد الغرف التجارية ممثلًا في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية، من انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية.

إغراء المواطنين روابط وهمية عن العاملات المنزلية

وتمثلت تلك الأساليب في إغراء المواطنين بالدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية، كما يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية.

اقرأ أيضًا:

توضيح هام من «الجوازات» بشأن مهلة نقل خدمات العمالة المنزلية

شهر مهلة بعد استلام التأشيرة.. ضوابط استقدام العمالة المنزلية من تايلاند