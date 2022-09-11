للوقاية من أمراض القلب.. 3 أطعمة لا تفوتك في وجبة الإفطار

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يعد النظام الغذائي الذي نختاره لحياتنا مسؤولاً بشكل كبير عن تحديد حالتنا الصحة، واحتمالية الإصابة بالأمراض، وأخطرها أمراض القلب.

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية أن النساء أكثر عرضة بنسبة 50% لتلقي التشخيص الأولي الخاطئ للأزمة القلبية أكثر من الرجل.

من جانبه، قال دينيس كينان العالم المؤسس في “سيجنبوست دايجنوستيكس” إن أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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3 أطعمة غنية بالبوتاسيوم

وحسب كينان، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يسهم في تقليل المخاطر، وكشف عن 3 أطعمة شهيرة للإفطار غنية بالبوتاسيوم، وهي:

– الأفوكادو

– الزبادي

– الموز

وقال: “أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن المرأة تستفيد حصريًا من الوجبات الغنية بالبوتاسيوم.

الحفاظ على صحة القلب

ويساعد البوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب (للنساء أكبر بكثير من الرجال) من خلال المساعدة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا. وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات.

وأضاف كينان: “من أجل زيادة تناول البوتاسيوم، يجب على النساء تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الأفوكادو والزبادي والموز”.

تحذيرات مهمة

وحذر كينان مرض القلب التاجي، الذي يعد أحد أكثر أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا، ويحدث عندما تضيق الشرايين بسبب تراكم المواد الدهنية على طول جدرانها، وإذا لم يتم علاج ذلك، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الجسم.

وتتمثل الأعراض الرئيسة لمرض القلب التاجي: