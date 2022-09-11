خطوة مهمة من «التدريب المهني» بخصوص مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

تواصل – وكالات:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، إصدار نسخة مطورة من التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني والمشروع الإنتاجي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة ونشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دون تفاصيل عن النسخة المطورة.

التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني

وقالت الهيئة في تغريدتها: “انطلاقًا من حرص التدريب التقني على تطوير الأدلة واللوائح لتتوافق مع عملية التحول إلى الفصول الثلاثة، ولتحقيق التوافق بين مهارات الخريجين وما يتطلبه سوق العمل، تم إصدار نسخة مطورة من التعليمات التنفيذية للتدريب التعاوني والمشروع الإنتاجي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس”.

وقبل أيام، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنها أطلقت في كلياتها التقنية مبادرة “رافد” التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل.

وأوضحت أن ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب، لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج.

وأضافت أن هذه المبادرة تُعد من المبادرات المهمة المقدمة للمتدربين والمتدربات في الكليات التقنية خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

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