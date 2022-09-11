بالإنفوجراف.. 4 نصائح لتغذية ابنك في العام الدراسي الجديد

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من الضروري أن يحصل الأبناء على تغذية سليمة وصحية، لا سيما في وقت الدراسة؛ لأن الأبناء يبذلون مجهودًا في التحصيل الدراسي.

وتعتمد التغذية السليمة لدى الأطفال على تناول أطعمة متنوعة والتي تزود الجسم بالمركبات الغذائية الرئيسة.

4 نصائح

وأعدت “تواصل” إنفوجرافًا يتضمن 4 نصائح لتغذية ابنك، خلال أيام الدراسة، وهذه النصائح هي:

1- الاهتمام بوجبة الإفطار.

2- وجبة الغداء من القمح والفاكهة.

3- الحرص على تناول الطفل للماء.

4- تحديد مواعيد الوجبات.

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