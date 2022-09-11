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تايوان تُحذّر: إعصار “مويفا” يضرب مناطق شمال الجزيرة وحتى العاصمة
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تايوان تُحذّر: إعصار “مويفا” يضرب مناطق شمال الجزيرة وحتى العاصمة

تايوان تُحذّر: إعصار “مويفا” يضرب مناطق شمال الجزيرة وحتى العاصمة

تايوان تُحذّر: إعصار “مويفا” يضرب مناطق شمال الجزيرة وحتى العاصمة
٠٧:٤٣:٤٥ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت السلطات في تايوان تحذيرًا من إعصار مويفا الذي من المتوقع أن يضرب مناطق شمال الجزيرة، وقد يشمل العاصمة تايبيه.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد حذرت السبت من أن العاصفة الاستوائية “مويفا” تتحرك نحو تايوان ومحافظة أوكيناوا اليابانية.

هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة

وحسب الوكالة، فإن الإعصار سيقترب من تايوان وأوكيناوا في منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الإعصار لديه ضغط جوي مركزي يبلغ 970 هكتوباسكال أي ما يعادل”0.96 ضغط جوي”، مع رياح قصوى تبلغ حوالي 35 مترا في الثانية “78.3 ميلا في الساعة”، وهبوب رياح تصل إلى 50 مترًا في الثانية.

كما حذرت الوكالة من أن الإعصار قد يصل إلى محافظة أوكيناوا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة.

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وفي وقت سابق من عام 2011، اقترب إعصار مويفا من عدد من بلدان المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين والفلبين، وتسبب في مقتل 20 شخصًا، مع أضرار مادية بلغت حوالي 480 مليون دولار.

الكلمات الدلالية:
أوكيناوا إعصار مويفا المحيط الهادئ اليابان تايوان كوريا الجنوبية

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