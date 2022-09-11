خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّنك من تقديم إقرار الضريبة الانتقائية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات تقديم إقرار الضريبة الانتقائية، حيث أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الخدمة تمكّن المستفيد من تقديم الإقرار الضريبي لضريبة السلع الانتقائية، عن طريق بعض الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول لحسابك بالبوابة الإلكترونية للهيئة.

2 – ادخل على أيقونة “الضرائب غير المباشرة”.

3 – ادخل على أيقونة “الإقرارات الضريبية”.

4 – اختر الإقرار من القائمة الجانبية، ومن ثم عبئه وقدمه.

5 – يتم استلام إشعار التقديم مع إمكانية تحميل نموذج الإقرار المعبأ.

6 – بعد مراجعة الإقرار من قبل موظف الهيئة، يتم إصدار فاتورة السداد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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