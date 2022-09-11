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“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق
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“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق
٠٧:١٣:٠٧ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

 فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد المدينة جازان حالة الطقس رياح نشطة سحب رعدية عسير مكة

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