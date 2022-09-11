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شاهد.. سقوط رافعة على مركبة متوقفة في الشارع
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شاهد.. سقوط رافعة على مركبة متوقفة في الشارع

شاهد.. سقوط رافعة على مركبة متوقفة في الشارع

شاهد.. سقوط رافعة على مركبة متوقفة في الشارع
٠٣:١٨:٤٣ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق سقوط رافعة عملاقة على أحد المباني ومركبة متوقفة في الشارع.

وأبان الفيديو تسبب سقوط الرافعة في تلفيات كبيرة، حيث تم تدمير المبنى بالإضافة إلى تهشيم الجزء الأمامي من المركبة التي سقط عليها، دون أن يوضح مكان سقوط الرافعة.

ومن لطف قدر الله أن المركبة لم يكن بها أحد، حيث تم دهس المكان المخصص لقائد المركبة والذي شهد سقوط الرافعة عليه، حيث كانت ستتسبب في كارثة إنسانية إن كان بها ركاب.

الكلمات الدلالية:
المملكة رافعة سقوط رافعة مركبة

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