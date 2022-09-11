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مقتل 18 إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود وتفحمها في هذه الدولة
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مقتل 18 إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود وتفحمها في هذه الدولة

مقتل 18 إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود وتفحمها في هذه الدولة

مقتل 18 إثر اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود وتفحمها في هذه الدولة
٠٣:١٥:٣٨ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت السلطات المختصة في المكسيك مقتل 18 شخصا على الأقل شمالي البلاد بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الحادث وقع على طريق سريع يؤدي إلى مدينة مونتيري شمالي البلاد بولاية تاماوليباس.

وأضافوا أن الحادث ربما نجم عن انفصال إحدى مقطورتي الصهريج، حيث أدى الاصطدام لاحتراق الحافلة والصهريج وأظهرت الصور تفحم الحافلة بالكامل، فيما أشار ممثلو الادعاء إلى أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأكدت مصادر مطلعة، وفقا لروسيا اليوم، أن سائق الصهريج نجا في الحادث ويخضع للتحقيق في الوقت الراهن.

 

الكلمات الدلالية:
المكسيك حادث تصادم حافلة صهريج وقود

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