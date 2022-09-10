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شبكة أرصادية وطنية متكاملة قريبًا.. التفاصيل كاملة
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شبكة أرصادية وطنية متكاملة قريبًا.. التفاصيل كاملة

شبكة أرصادية وطنية متكاملة قريبًا.. التفاصيل كاملة

شبكة أرصادية وطنية متكاملة قريبًا.. التفاصيل كاملة
٠٢:٥٢:٠١ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يعتزم المركز الوطني للأرصاد، الإعلان عن شبكة أرصادية وطنية متكاملة تستوعب جميع الأجهزة والمعدات الأرصادية الموجودة في المملكة للاستفادة منها في إطار مؤسسي متكامل لخدمة قطاع الأرصاد.

وكشف مدير الإدارة العامة للعمليات بالمركز الوطني للأرصاد عبدالعزيز الحربي، أنه لن يستثنى من هذه الأجهزة أي قطاع حكومي أو غير حكومي.

وشدد على أن جميع الأجهزة الأرصادية يجب أن تسجل وأي جهاز خارج إطار المنظومة سيدخل في إطار المخالفة لصاحبه وستتخذ ضده الإجراءات الخاصة بذلك.

من جانبه، بيّن المتحدث باسم الأرصاد حسين القحطاني، أن المركز الوطني للأرصاد بدأ فعلياً في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحزم من الخدمات المستقبلية التي سيعلن عنها قريباً، وتهدف إلى توسعة الخدمات الأرصادية.

الكلمات الدلالية:
الارصاد السعودية المركز الوطني للارصاد شبكة أرصادية

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