«المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تعلن عن فرص تدريب على رأس العمل

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص تدريب على رأس العمل ضمن (برنامج تمهير)، وبرعاية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التدريب:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس فأعلى.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التسجيل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال (6) الاشهر الماضية.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

مدة البرنامج:

مدة التدريب (6) أشهر.

المهارات:

إجادة اللغة الانجليزية.

التواصل بفعالية مع الآخرين والقدرة على التعبير عن الآراء والافكار.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

عن تمهير:

هو برنامج تدريب بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية ، يهدف الى تدريبهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

مزايا تمهير: