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مختص يكشف حقيقة إمكانية سرقة السيارة من خلال رقم الهيكل (فيديو)
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مختص يكشف حقيقة إمكانية سرقة السيارة من خلال رقم الهيكل (فيديو)

مختص يكشف حقيقة إمكانية سرقة السيارة من خلال رقم الهيكل (فيديو)

مختص يكشف حقيقة إمكانية سرقة السيارة من خلال رقم الهيكل (فيديو)
٠٢:٤٢:٥٤ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رد المختص بمجال السيارات أحمد الحربي، على ما أثير حول صحة المعلومات المتداولة بشأن سرقة السيارات من خلال رقم الهيكل.

وأكد “الحربي”، في مداخلة لبرنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجيَّة”، أن هذه المعلومات غير صحيحة وهدفها إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المختص في مجال السيارات، “لو أن هناك أي مخاطر من ظهور رقم الهيكل على زجاج السيارة لطُلب من المصانع إخفاؤه”، مشيرًا إلى أرقام الهيكل موجودة في السيارة في أكثر من مكان في الزجاج الأمامي وعلى الباب وأماكن أخرى.

 

الكلمات الدلالية:
السعودية رقم الهيكل سرقة السيارة مختص سيارات

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