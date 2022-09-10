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ماذا قال مستشار الرئيس المصري عن انتشار جدري القرود في البلاد؟
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ماذا قال مستشار الرئيس المصري عن انتشار جدري القرود في البلاد؟

ماذا قال مستشار الرئيس المصري عن انتشار جدري القرود في البلاد؟

ماذا قال مستشار الرئيس المصري عن انتشار جدري القرود في البلاد؟
٠٢:٣٥:٥٥ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إنه من من غير المستبعد، ظهور إصابات جديدة بجدري القردة في البلاد.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن جدري القردة يشبه الوباء ولكن بأعداد قليلة، وأعراض المرض عبارة عن حرارة ورشح وطفح جلدي في الجسم”، مؤكدا أن المرض يستغرق 3 أسابيع ثم ينتهي، وفقا لقناة “الحديث”.

ولفت المسؤول المصري، إلى أن سبب المرض مرتبط بتعدد العلاقات الجنسية والاحتكاك والتلامس المباشر، مؤكدا أن الحالة التي تم رصدها بجدري القرود في مصر من المترددين على أحدى الدول الأوروبية وأنه من المحتمل ظهور حالات أخرى بجدرى القرود.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت الأربعاء الماضي عن رصد إصابة بجدري القردة، وتم عزل المصاب في أحد المستشفيات، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 42 عاما وزار إحدى الدول الأوروبية.

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الجدري جدري القردة جدري القرود مصر

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