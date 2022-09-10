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سندات خضراء.. قرار مرتقب من صندوق الاستثمارات هو الأول من نوعه
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سندات خضراء.. قرار مرتقب من صندوق الاستثمارات هو الأول من نوعه

سندات خضراء.. قرار مرتقب من صندوق الاستثمارات هو الأول من نوعه

سندات خضراء.. قرار مرتقب من صندوق الاستثمارات هو الأول من نوعه
٠١:٤٥:٢٧ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

يتجه صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة إلى إصدار سندات خضراء الأسبوع القادم، وذلك في أسواق الدين الدولية.

وحسبما نقلت – عكاظ- عن مصادر وصفتها بالمطلعة، يعد السند الأخضر صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

وكانت المملكة قد صرحت في شهر ديسمبر الماضي، أن الصندوق سيستثمر نحو 40 مليار دولار في الاقتصاد المحلي هذا العام، مقارنة بمبلغ 22 مليار دولار في العام الماضي.

وأشارت مصادر للصحيفة، إلى أن صندوق الاستثمارات يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الحالي، في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية لإجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستويات منذ عقود، وفقاً لوسائل إعلامية.

وقال مصدران: “إن هذه الفرصة قد تسنح في الأسبوع المقبل، وفقاً لظروف السوق، أو ربما في شهر أكتوبر”.

وتوقعت المصادر، أن يجمع الإصدار مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد المملكة سندات خضراء صندوق الاستثمارات

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