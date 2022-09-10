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شاهد.. لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط العاصمة الأفغانية كابول
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شاهد.. لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط العاصمة الأفغانية كابول

شاهد.. لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط العاصمة الأفغانية كابول

شاهد.. لحظة سقوط طائرة عسكرية وسط العاصمة الأفغانية كابول
٠١:٢١:١٨ ص، الأحد، ١٥ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة سقوط طائرة عسكرية في وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان الأفغانية، إن طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تحطمت خلال تدريب للحركة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أدى لمقتل ثلاثة.

وقال عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع “طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز بلاك هوك حلقت… للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني“، مضيفا أن خمسة أشخاص أصيبوا أيضا.

 

الكلمات الدلالية:
سقوط طائرة طائرة عسكرية طالبان كابول

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