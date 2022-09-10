تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 15 صفر 1444 هجرية، الموافق 11 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:14 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 15 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:51

المدينة – 4:48

الرياض – 4:20

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:47

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:28

المدينة – 6:30

الرياض – 6:02

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:58

المدينة – 8:00

الرياض – 7:32