تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 15 صفر 1444 هجرية، الموافق 11 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:14 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 15 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:51
المدينة – 4:48
الرياض – 4:20
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:47
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:28
المدينة – 6:30
الرياض – 6:02
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:58
المدينة – 8:00
الرياض – 7:32