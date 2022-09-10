شركات لا تورّث عند وفاة صاحبها.. تعرف عليها

تواصل- فريق التحرير:

كشف قانونيون، عن شركات لا تورّث عن وفاة صاحبها، مؤكدين أن هذه الشركات لا تؤول ملكيتها للورثة بعد وفاة صاحبها.

ونقلت – عكاظ- عن المختصين، أنه عند وفاة صاحب المهنة الوحيد في الشركات المهنية العاملة في مجالات المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتقييم العقاري، ولم يبق في الشركة شريك مرخصٌ غيره، فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها مع فترة ستة أشهر للتصحيح.

وتابع الخبراء، :” أما إن كان هناك مرخصٌ غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته ما لم يشترط عقد التأسيس خلاف ذلك”.

وقال المحامي خالد الحجاج، أنه من المعلوم أن الشركة المهنية هي الشركة القائمة على تقديم أعمال مهنة تولى القانون تنظيمها من حيث الترخيص والتأهيل وغيرهما.

وتابع : لذا هي شركة يشترط فيها وجود ترخيص لأحد الشركاء في نشاط الشركة، والشريك هو الذي يمارس العمل ولا يجوز لغير المرخص ممارسة العمل محل النشاط كما قضى بذلك نظام الشركات المهنية.

وأضاف المحامي: وإذا كانت الحال كذلك فإن وفاة المرخص (صاحب المهنة) ستؤثر على ممارسة الشركة لأعمالها من حيث إذا لم يبق مرخص غيره فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها ولها فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخص غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته.