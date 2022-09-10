السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
١١:٣٣:٠٥ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف في القطاع الخاص لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي

المؤهل

جهة التوظيف

حارس أمن

ثانوي

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

مندوب مبيعات

ثانوي

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

مسوق مبيعات

دبلوم قبل البكالوريوس

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

مهندس معماري

بكالوريوس

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

‏مشرف على مسكن

دبلوم قبل البكالوريوس

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

محاسب

دبلوم قبل البكالوريوس

شركة الاطعمة الذهبية لتجارة الأغذية

مسؤول الصحة والسلامة

دبلوم قبل البكالوريوس

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

دعم فني تقنية المعلومات

دبلوم قبل البكالوريوس

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

أمين مخزن

دبلوم قبل البكالوريوس

شركة صناعات العزل العربية – عوازل

طاقم خدمة زبائن

ثانوي

شركة المطاعم الاهلية

مضيف استقبال

ثانوي

شركة المطاعم الاهلية

محاسب (كاشير)

ثانوي

شركة مطعم خمسون فاكهة للتقديم الوجبات

محاسب مالي

بكالوريوس

شركة صندوق الدعائم للفعاليات الترفيهية

اخصائي تسويق

بكالوريوس

شركة جوهرة السعد للخدمات التجارية

أخصائي إدارة نقد

بكالوريوس

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أخصائي مالية

بكالوريوس

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المحاسبة / محاسب

بكالوريوس

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

مدير محفظة

بكالوريوس

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

مهندس ميكانيكا

بكالوريوس

شركة بواني العمران للمقاولات

مساعد مدير

بكالوريوس

شركة محترفون اتصال التجارية

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– وأشارت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف إلى أنه يمكن التقديم، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

 

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غرفة الرياض فرص وظائف وظائف شاغرة

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