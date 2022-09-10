«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الثالث

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لجميع صفوف التعليم العام، من الأسبوع الثالث، عبر قنوات “عين”التابعة للوزارة.

وفي حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، نشرت “التعليم”، جدول دروس صفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثالث، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وإليكم جدول الدروس لجميع الصفوف كما نشرته وزارة التعليم: