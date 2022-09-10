«البيئة» تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة لتصحيح أوضاعها والاستفادة من المهلة المحددة

تواصل ـ فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة لتصحيح أوضاعها والاستفادة من المهلة المحددة.

وعبر انفوجراف إيضاحي، نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ جددت وزارة البيئة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة للإسراع بالإفصاح عنها قبل نهاية المهلة.

تنتهي المهلة بتاريخ: 19/ 2 / 1444 هـ

يتم الإفصاح عن طريق: بوابة نما الإلكترونية

الآبار التي يشملها الإفصاح:

ـ الزراعية

ـ الحضرية

ـ الصناعية

الخدمات التي يتيحها الإفصاح:

ـ تعميق الآبار

ـ تظيف الآبار

ـ حفر بئر بديلة