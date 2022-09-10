السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
«البيئة» تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة لتصحيح أوضاعها والاستفادة من المهلة المحددة
بسبب رفضه الشذوذ الجنسي.. تضامن واسع مع محامي إماراتي بعد فسخ «بيكر مكنزي» التعاقد مع شركته
الإرياني: إيران تسعى لاستنساخ «حزب الله» آخر في اليمن
«اللائحة القاتلة» .. تجنب هذه الأخطاء أثناء «الإنترفيو» لضمان الحصول على الوظيفة
محكمو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن : تنافس بين المشاركين في التصفيات الأولية

الرئيسية

 /

دولي

 /

الإرياني: إيران تسعى لاستنساخ «حزب الله» آخر في اليمن

الإرياني: إيران تسعى لاستنساخ «حزب الله» آخر في اليمن

الإرياني: إيران تسعى لاستنساخ «حزب الله» آخر في اليمن
١١:٠٣:١٣ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن إيران تسعى لاستنساخ حزب الله اللبناني آخر في اليمن، مؤكدا أن المجتمع الدولي غير مبال بمخاطر السلوك العدائي لإيران وتدخلاتها في شئون دول المنطقة وانتهاك سيادتها، ودعمها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: في2014 قام الحوثيون بدعم وتخطيط إيراني بانقلاب ضد الحكومة.

وبين الإرياني أنهم في 6 فبراير 2015، أصدروا ما أسموه “إعلان دستوري” حل مؤسسات الدولة وقوض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب، وفي 15 يوليو 2015، وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع ايران، البلد الذي أدار الانقلاب.

وأوضح الإرياني أن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لم تدفع نظام إيران إلى مراجعة سياساتها في المنطقة، وبدلا من ذلك، استغلت طهران الأصول المفرج عنها وعائدات النفط التي قُدرت بمليارات الدولارات، لتصعيد دعمها للمليشيات في اليمن ولبنان، وتزويدها بالسلاح لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

الكلمات الدلالية:
الدعم الإيراني حزب الله معمر الإرياني مليشيا الحوثي وزير الإعلام

مواد ذات صلة

المزيد
الميليشيات الحوثية تُفجّر منزل رئيس هيئة الأركان اليمنية

الميليشيات الحوثية تُفجّر منزل رئيس هيئة الأركان اليمنية

٠١:٣٠ م، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
الإخوة الأعداء.. ميليشيا «الحوثي» تستهدف نجل «صالح» وتقتل أحد مرافقيه

الإخوة الأعداء.. ميليشيا «الحوثي» تستهدف نجل «صالح» وتقتل أحد مرافقيه

١١:٣٦ م، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧
مصر تفرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين

مصر تفرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين

١١:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠١٧
زعيم الديمقراطيين بالكونجرس: إيران مستمرة في رعاية الإرهاب

زعيم الديمقراطيين بالكونجرس: إيران مستمرة في رعاية الإرهاب

٠١:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *