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«اللائحة القاتلة» .. تجنب هذه الأخطاء أثناء «الإنترفيو» لضمان الحصول على الوظيفة
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«اللائحة القاتلة» .. تجنب هذه الأخطاء أثناء «الإنترفيو» لضمان الحصول على الوظيفة

«اللائحة القاتلة» .. تجنب هذه الأخطاء أثناء «الإنترفيو» لضمان الحصول على الوظيفة

«اللائحة القاتلة» .. تجنب هذه الأخطاء أثناء «الإنترفيو» لضمان الحصول على الوظيفة
١٠:٤٣:١٩ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال مدير معهد الإعداد والتدريب محمد جبري إن هناك بعض “الأخطاء القاتلة” التي لا يمكن لفريق الموارد البشرية المسؤول عن التوظيف تقبل حدوثها، وذلك عند تقدم أحد الأشخاص لشغل وظيفا ما، وفقا لـ «سكاي نيوز».

وهذه الأخطاء هي :

１- النظر إلى الساعة

القائمون على المقابلات يرون أن هذا التصرف “خطأ جوهري” لا مبرر له سوى “عدم الاحترام”.

２- التأخر عن الموعد

يجب على كل باحث عن عامل تجنبه “مهما كلف الأمر”، نظراً لتأثيره السلبي الفوري ودلالته على انك شخص غير ملتزم.

３- معرفة تاريخ الشركة

ليس هناك من طريقة فعالة لخسارة فرصة وظيفية أكثر من عدم معرفة الإجابة عن سؤال يتعلق بنشاط الشركة التي تتقدم للعمل بها.

４- عدم الإشادة بالنفس

جعل المتقدم للوظيفة من نفسه “محور الحديث بالكامل” يعد من الأخطاء التي تُشعر فريق الموارد البشرية أنهم يتكلمون مع شخص غير صادق.

５- لغة الجسد

لغة الجسد لها تأثير مباشر خلال “مقابلات العمل” فمثلاً المصافحة القوية للغاية قد تجعل المحاور يعتقد أنك عدواني للغاية، في حين أن التملّق للشخص الذي تقابله سيعود بنتائج عكسية.

６- التحلي بالأخلاق

من جهته، يقول المحامي زكريا الغول إن المفاتيح الأساسية لمقابلة عمل ناجحة هي التحلي بالأخلاق وعدم انتقاد أصحاب العمل أو الزملاء السابقين.

７- لا نقاط ضعف

يرى الغول أنه دائماً ما يطرح خلال مقابلات العمل سؤال استفساري حول نقاط ضعف المتقدم للوظيفة، مشيراً إلى أن الإجابة بـ”لا أمتلك نقاط ضعف” يمكن إضافتها للائحة الأخطاء القاتلة.

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أخطاء المقابلات الشخصية الأنترفيو المقابلة الشخصية وظيفة جديدة

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