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زيلنسكي يعلن استعادة 2000 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية هذا الشهر
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زيلنسكي يعلن استعادة 2000 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية هذا الشهر

زيلنسكي يعلن استعادة 2000 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية هذا الشهر

زيلنسكي يعلن استعادة 2000 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية هذا الشهر
١٠:٢٥:١١ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي عن استعادة بلاده لـ 2000 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية هذا الشهر.

فيما قال مسؤولو دفاع غربيون ومحللون، إنهم يعتقدون أن أوكرانيا اخترقت الخطوط الأمامية الروسية جنوبي ثاني أكبر مدينة في البلاد، واستولت على آلاف الأميال المربعة من الأراضي وهددت بقطع خطوط الإمداد الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة على الإنترنت إنها تعتقد أن الأوكرانيين تقدموا لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا جنوب خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

يبدو أن التقدم كان حول إزيوم، حيث كان التركيز لفترة طويلة على خط الجبهة الروسية وموقع المدفعية الثقيلة وغيره من أشكال القتال. ووصف البريطانيون القوات الروسية حول إزيوم بأنها “معزولة بشكل متزايد”.

وذكر الجيش البريطاني: “من المحتمل أن تكون القوات الروسية قد أخذت على حين غرة.. إن هذا القطاع كان خاضعًا لسيطرة خفيفة، وقد استولت الوحدات الأوكرانية على عدة بلدات أو حاصرتها”.

الكلمات الدلالية:
الأراضي الأوكرانية الحرب الروسية بوتين غزو أوكرانيا فلادومير زيلينسكي

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