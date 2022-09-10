إصابة 7 من جنود الكيان المحتل بعد إحراق فلسطيني لبرج عسكري بالخليل (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت مصادر تابعة للكيان المحتل بالأراضي الفلسطينية بأن 7 من جنود الاحتلال، أصيبوا جراء استهداف برج عسكري في بيت أمر شمالي الخليل.

وأضافت المصادر بأن شبان استهدفوا البرج بعدد كبير من الزجاجات الحارقة وعبوات مصنوعة محليا ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الدخان الذي يصعد من إحدى الأبراج العسكرية في الخليل، كما توافدت سيارات الإسعاف الصهيوينة على المكان.