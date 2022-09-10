السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«STC» تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
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«STC» تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

«STC» تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم

«STC» تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات ورابط التقديم
١٠:٢٠:١٧ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالريوس ، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- اخصائي تصميم البنية التحتية Infrastructure Design Specialist

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والهندسة وتكنولوجيا المعلومات
سنوات الخبرة: 2-4 سنوات
يجري عينات من إصدارات الأجهزة / البرامج واختبار التحديثات وفقًا لإجراءات الاختبار وفقًا لمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يتوافق مع معايير وإرشادات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات و stc لجميع الأجهزة التي تم أخذ عينات منها مثل (الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التوجيه وأجهزة CPE وأجهزة إنترنت الأشياء ، إلخ).

يقوم بإجراء الاختبارات المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر (النطاقات اللاسلكية ، والخدمات الصوتية ، واتصالات الطوارئ ، ودعم eSIM).

تبدأ شهادة الاختبارات وتقدم القبول للمصنعين وإخطار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يقوم بتحميل جميع حالات اختبار stc في قاعدة البيانات وتعيين متطلبات الجهاز وفقًا لذلك لتسهيل إنشاء خطة اختبار دقيقة لكل منتج ولإبلاغ وتتبع جميع أنشطة دورة حياة الاختبار.

2- كبير أخصائي تصميم البنية التحتية Senior Infrastructure Design Specialist

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والهندسة وتكنولوجيا المعلومات
سنوات الخبرة: 5-6 سنوات
يجري عينات من إصدارات الأجهزة / البرامج واختبار التحديثات وفقًا لإجراءات الاختبار وفقًا لمتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
يتوافق مع معايير وإرشادات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات و stc لجميع الأجهزة التي تم أخذ عينات منها مثل (الهواتف المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، وأجهزة التوجيه ، وأجهزة CPE ، وأجهزة إنترنت الأشياء ، إلخ).
يقوم بإجراء الاختبارات المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر (النطاقات اللاسلكية والخدمات الصوتية ، واتصالات الطوارئ ، ودعم eSIM).
تبدأ شهادة الاختبارات وتقدم القبول للمصنعين وإخطار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

رابط التقديم (من هنا)

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شركة الاتصالات السعودية (STC) وظائف شاغرة وظيفة جديدة

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