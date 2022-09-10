استشاري طب نفسي: شراء شهادة الدكتوراة تهديد لمستقبل البحث العلمي

تواصل – فريق التحرير:

انتشرت ظاهرة شراء شهادات الماجستير والدكتوراة، في الكثير من البلدان العربية، والتي باتت تهدد مستقبل البحث العلمي، فضلا عن خداع الآخر بالتظاهر بتلقي العلم.

وباتت تنتشر في الكثير من البلدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الحسابات التي تروج لمثل هذه الأشياء مقابل مبلغاً من المال.

وعلق د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي على هذه الظاهرة بقوله : “أستغرب من الذين يشترون شهادة الدكتوراة، فالورقة لا تعني شيئاً، وهو يخدع نفسه قبل أن يخدع الآخرين”.

وأضاف اليوسف “الورقة وحدها لن تجعلك تفكر كعالم أو دكتور، والمتعة الحقيقية ليست في الشهادة بحد ذاتها بقدر ما هي في الرحلة والأصدقاء والأساتذة والكتب والسهر والشهادة وقتها لن تكون سوى رمز لكل ذلك! “.