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أمازون تستحوذ على شركة «كلوستيرمانس» البلجيكية

أمازون تستحوذ على شركة «كلوستيرمانس» البلجيكية

أمازون تستحوذ على شركة «كلوستيرمانس» البلجيكية
٠٩:٤٥:٤٨ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت شركة أمازون عن استحواذها على شركة “كلوستيرمانس” البلجيكية المتخصصة في تصنيع التكنولوجيا وتصميم آلات المستودعات.

بدأ تعاون أمازون مع الشركة البلجيكية منذ عام 2019، موضحا أنه يستخدم تكنولوجيا الشركة وآلاتها في نقل البضائع الثقيلة وتخزينها، وتجهيزها بغرض التوصيل.

وتطلق شركة أمازون تصميمات لآلات جيدة للعمل في المستودعات، إذ كشفت النقاب في يونيو الماضي عن آلة جديدة تحمل اسم “بروتيوس”.

وأوضحت الشركة أن الآلة الجديدة تعتبر مستقلة بالكامل، ويمكن لها العمل بشكل أوتوماتيكي في المستودعات، لتقوم بفرز الطلبيات ونقلها وتخزينها.

وستصبح شركة “كلوستيرمانس” جزءًا من شركة “أمازون روبوتيكس”، وهي ذراع أمازون الذي يركز على التطوير الأوتوماتيكي للعمليات بمستودعات الشركة.

وقال نائب رئيس وحدة “غلوبال روبوتيكس” في أمازون، إيان سيمبسون: “إن الشركة تعزز من استثماراتها في تطوير الآلات للعمل بالمستودعات، بهدف جعلها أكثر أمانًا للموظفين”.

وأضاف أن الشركة تعمل على تصميم ونشر المزيد من الآلات في عمليات الشركة بشكل عام، وأوضح أن أمازون “متحمسة” لانضمام شركة “كلوستيرمانس” للعمل ضمن فريقها.

الكلمات الدلالية:
أمازون أمريكا بلجيكا تكونولوجيا كلوستيرمانس

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