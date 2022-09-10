سيناتور أمريكي تهاجم بايدن بعبارات قاسية بسبب إيران

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هاجمت جوني إرنست إدارة السيناتور بالكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بقسوة بسبب طريقة تعاملها مع التهديد الإيراني.

وقالت جوني إرنست، إن إدارة الأمريكي جو بايدن، لم تفرض عقوبات رادعة ضد إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها قررت فرض عقوبات ضد وزير الاستخبارات الإيراني.

وأوضحت في بيان لها، أن الولايات المتحدة وضعت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، ووزير الاستخبارات الإيراني على قائمة العقوبات، لمشاركتهما في الأنشطة الإلكترونية ضد واشنطن وحلفائها.

وأشارت إلى أن العقوبات ضد وزير استخبارات إيران جاءت ردًا على الهجوم السيبراني ضد ألبانيا، وأن أمريكا لن تتسامح مع هجمات إيران السيبرانية ضدها وحلفائها، مؤكدة أن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل وزارة الاستخبارات والأمن الوطني.

في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة، أنها فرضت عقوبات على شركة إيرانية لدورها في تصدير طائرات بدون طيار “مسيرة” إلى روسيا لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

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