مجددا.. حملة هندوسية مسعورة على المسلمين وتخريب ممتلكاتهم (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

مرة أخرى، ظهرت حملة جديدة على المسلمين في الهند، لكن هذه المرة في ولاية بيهار حيث قام الهندوس بتخريب ممتلكات ومتاجر المسلمين تحت سمع وأنظار الشرطة الهندوسية.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة كبيرة من الهندوس، وقد أمسكوا في أيديهم أسلحة بيضاء، وعصي وقاموا بتخريب ممتلكات المسلمين في بعض المناطق في ولاية بيهار.

وقبل شهور قليلة؛ قامت قوات الأمن الهندية في ولاية أوتار براديش الهندية بهدم منازل مسلمين تتهمهم السلطات بإثارة الأحداث التي جاءت عقب تصريحات لمسؤولين في الحزب الحاكم أساؤوا بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وظهرت عناصر قوات الشرطة الهندية وهي تتابع عمليات هدم منازل المسلمين، بسبب مشاركتهم في احتجاجات رفض الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

ووقتها؛ تظاهر المسلمون في الشوارع للتنديد بالتصريحات التي صدرت عن اثنين من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم والتي أثارت احتجاجات رسمية من العديد من الدول الإسلامية على رأسهم المملكة.