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وظائف شاغرة في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني.. المسميات ورابط التقديم
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وظائف شاغرة في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني.. المسميات ورابط التقديم

وظائف شاغرة في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني.. المسميات ورابط التقديم
٠٨:٤٨:٤٩ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني(تحكم – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة لعدّة تخصصات.

التخصصات :
◉ الفنية.
◉ التقنية.
◉ القانونية.

وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إنها بحاجة إلى المسمى الوظيفي التالي :

وظيفة مشغل تطبيق القانون

الموقع : الرياض

الشركة : الشركة السعودية للتكنولوجيا والأمن

عامل إنفاذ القانون

الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل هي شركة حكومية (مملوكة من جهات حكومية) والمكلفة بتحقيق أهداف الأمن والسلامة في البلاد من خلال بناء نظام رقمي. وتعنى الشركة بالعمل ضمن القطاعات التقنية و الامنية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتشفير، والسمات الحيوية وانظمة السلامة المرورية.

طريقة التقديم عبر الرابط التالي : اضغط هنا

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