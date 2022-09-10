استشاري أسري يوجه رسالة للآباء.. ترك هذا السلوك يرضي عنك الأبناء والزوجات

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وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة مهمة لأولياء الأمور، لتربية النشء التربية الصحيحة والسليمة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “سلوكك أكثرُ تأثيراً على أولادك من كلامك ، فلو كانت لديك تصرفات غير مناسبة ولا تود أن يعرف أبناؤك بممارستك لها فبادر بالتحرر منها”.

وأضاف د. عبدالله السلمان “كن على قدر المسؤولية في تربية أبنائك وبالطبع قيامك بهذا الأمر سيرضي زوجتك التي عانت معك في تلك السلوكيات‼”.