أنباء عن سقوط ضحايا بعد سلسلة انفجارات في كابل

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شهدت العاصمة الأفغانية كابل، مساء اليوم السبت، سلسلة انفجارات دوت في المنطقة الأمنية 13 قرب سوق بحر سراب، ومحطة حافلات بولي-خوشك.

وسمع سكان المناطق المحيطة دوي انفجارات، وفقا لما أكدته صحيفة “اطلاعات روز” الأفغانية.

وأضافت الصحيفة أنه في حوالي الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13 – بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي-خوشك.

وأشارت الصحيفة الأفغانية، إلى أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى، موضحة أنه ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.