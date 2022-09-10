وفاء نادر.. حمل صديقه المصاب على ظهره وقت الزلزال بعد أن هرب الجميع (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد يقطر بالوفاء والنبل والتضحية بالنفس من أجل الآخرين خاصة لو كانوا يحتاجون هذه التضحية؛ استطاع أحد الطلاب أن يتغلب على الخوف والفزع بسبب زلزال عنيف وقع أثناء وجودهم في المدرسة، فهرب الجميع إلا هو راح ليأخذ بيد زميله.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الفصل المدرسي، وقت وقوع الزلزال، وقد هرع الجميع حيث هربوا نحو باب الخروج، إلا طالب واحد، ذهب ليحمل زميله المصاب بكسر في قدمه، على ظهره ويخرج به من الفصل.

وعلق نشطاء المواقع الاجتماعي على هذا المشهد الجميل فقال أحدهم: “انظر ماذا صنع هذا الصديق الوفي!! لم ينس صديقه الذي كانت رجله مكسورة!!! كم نحن بحاجة إلى صديق حقيقي”.