شاهد .. هنود يوثقون لحظة سقوط رجل تحت قطار مسرع ومفاجأة مذهلة

تواصل – فريق التحرير :

وثق مقطع فيديو لحظة مرور قطار في الهند فوق أحد الأشخاص ونجاته بأعجوبة وسط ذهول جميع الأشخاص الذين حضروا لتوثيق تلك اللحظة.

جنود يوثقون المشهد المؤلم ولكن كانت المفاجأة في انتظارهم

وفي الوقت الذي تجمع فيه الهنود وبدأوا في تسجل المشهد المؤلم وتوقعهم بعدم نجاة هذا الشخص، خرج من تحت القطار وكأن شيئا لم يكن.

والمدهش أن الرجل الهندي لم تظهر عليه أي علامة من علامات الخوف بعد هذا المشهد المرعب بل بدأ واثقا من نفسه تماما.

وكان الرجل الهندي من ولاية (أتر برديش) سقط على سكة الحديد ومر فوقه القطار وبدأ الناس التصوير لتوثيق لحظة موته لكن تفاجأ الجميع بأنه وقف وحمل أغراضه وخرج سليم معافى بلا أي خدش.

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