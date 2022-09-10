وظائف شاغرة لدى جمعية البر بجدة .. 4 شروط للتقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية البر بجدة توفر وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بمجال خدمة العملاء، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤولة خدمة عملاء.
الشروط:
1- سعودية الجنسية.
2- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
3- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
4- العمل (6) أيام في الأسبوع.
المهارات:
1- تحمل المسؤولية.
2- اللباقة في التعامل مع العملاء.
3- معرفة مبادئ خدمة العملاء وممارستها.
4- معرفة جيدة باستخدام التقنية.
مزايا العمل:
– بيئة عمل محفزة.
– رواتب منافسة.
– تدريب وتطوير.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي 2022/09/15م، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): cv@albir.org.sa