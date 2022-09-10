السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى جمعية البر بجدة .. 4 شروط للتقديم
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وظائف شاغرة لدى جمعية البر بجدة .. 4 شروط للتقديم

وظائف شاغرة لدى جمعية البر بجدة .. 4 شروط للتقديم

وظائف شاغرة لدى جمعية البر بجدة .. 4 شروط للتقديم
٠٧:٤٦:٣٥ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر بجدة توفر وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بمجال خدمة العملاء، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.


المسمى الوظيفي:

– مسؤولة خدمة عملاء.

الشروط:

1- سعودية الجنسية.
2- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
3- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
4- العمل (6) أيام في الأسبوع.

المهارات:

1- تحمل المسؤولية.
2- اللباقة في التعامل مع العملاء.
3- معرفة مبادئ خدمة العملاء وممارستها.
4- معرفة جيدة باستخدام التقنية.

مزايا العمل:

– بيئة عمل محفزة.
– رواتب منافسة.
– تدريب وتطوير.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي 2022/09/15م، وتُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): cv@albir.org.sa

الكلمات الدلالية:
جدة جمعية البر جمعية البر بجدة فرص وظائف

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