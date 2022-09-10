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الأحوال المدنية تتيح تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر أبشر
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الأحوال المدنية تتيح تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر أبشر

الأحوال المدنية تتيح تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر أبشر

الأحوال المدنية تتيح تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر أبشر
٠٧:١٧:١٨ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت  الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر” عن إتاحة خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي، أن متطلبات خدمة تعديل الاسم إلكترونياً “نسخة من جواز السفر”.

خطوات تعديل الاسم باللغة الإنجليزية عبر “أبشر”

وأشارت، إلى أنه للاستفادة من الخدمة يجب تسجيل الدخول لحساب المستفيد، في منصة “أبشر” ثم تقديم طلب إلكتروني عبر (تواصل).

وفي سياق آخر، فقد كشفت الأحوال المدنية، مؤخراً عن إتاحة تجديد الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر رسمياً، دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة.

وأوضحت الأحوال المدنية، في فيديو نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تجديد الهوية أصبح أسهل عن ما كان سابقا مع إتاحة إمكانية إيصال الهوية بعد تجديدها إلى المنزل.

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الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية تعديل الاسم هوية السفر

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