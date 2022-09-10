«وإسباغ الوضوء على المكاره» .. كيف يتوضأ «رجل فاقد لكلتا يديه» (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد إيماني جميل؛ حرص رجل فقد كلتا يديه، على مباشرة الوضوء والطهارة برغم مشقتها الظاهرة عليه، لكنه استشعارا منه لأهمية الوضوء والطهارة.

ويظهر الرجل في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يأخذ جرة الماء بفمه حتى يضع بعضا من الماء على قدمه ثم يرتشفه حتى يتضمض، ثم يضع كمية أخرى من الماء ليغسل وجهه.

ويظل الرجل على هذا الحال يأخذ الماء من الجرة بفمه ليضع على قدمه، ثم يبدأ في غسل العضو المطلوب سواء الوجه أو مسح الرأس والأذنين، ثم يتم العمل بتعميم الماء على قدميه ليغسلهما.

وجاءت التعليقات على هذا الفيديو مؤثرة جدا، حيث قال أحدهم: “هنيئا لمثل هذا الرجل الذي حرص على تلك الصِلَة بين العبد وربه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم “الطهور شطر الإيمان”.

وقال آخر: “هذا رجل فقد يديه، وما منعه ذلك أن يباشر الوضوء بهذه الطريقة التي تراها في المقطع رغم مشقتها، استشعارا منه لفرضية الوضوء والصلاة”.

فيما علق آخر بقوله: “هل يعي هذا من أنعم الله عليه بسلامة جسده وصحته، أن يقول: الحمد لله على نعمة العافية ويشكر الله بأداء الصلاة”.