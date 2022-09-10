علامات تظهر على الأظافر واليدين تشير إلى الإصابة بمرض السكري

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أكد خبراء أن هناك بعض العلامات التي يجب أن تنتبه إليها في يديك وتحديدا الأظافر والتي قد تكون مؤشرا على الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وفق ما ذكر موقع صحيفة “الصن” البريطانية.

ووجدت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري يعانون من مشاكل في الدورة الدموية، مما يعني أنك قد تلاحظ احمرارا حول الأظافر.

يجب أيضا أن تراقب الجلد الزائد حول الأظافر، ومدى إحكام غرس الظفر داخل فراش الظفر.

خبراء قالوا كذلك إن المصابين بالسكري قد يصابون بنزيف أو تقرح حول الأظافر.

قد تظهر “خطوط بو” على أظافر المصابين بالسكري، وهي انخسافات صغيرة تمتد بالعرض أو الطول على سطح الأظافر.

وكما هو من المهم أن تفحص أظافر يديك، أكد خبراء على ضرورة أن ينتبه مرضى السكري إلى أظافر قدميهم، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تعرف باسم “فطار الأظافر”، حيث تتحول الأظافر إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

هناك أعراض صحية أخرى قد تكون مؤشرا أكثر وضوحا على الإصابة بالسكري، من بينها:

– التبول أكثر من المعتاد، خاصة خلال الليل، كون هناك الكثير من السكر في الدم.

– الشعور بالعطش طوال الوقت، لأن التبول أكثر يؤدي إلى الجفاف.

– الشعور بالتعب طوال الوقت، قد يعني أن هناك انخفاضا في مستويات السكر بالدم.

– شفاء الجروح يستغرق وقتا أطول.

-تشوش الرؤية.

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