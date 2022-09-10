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بالفيديو.. انفجار خط الغاز في بحيرة ليري بولاية لويزيانا الأمريكية
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بالفيديو.. انفجار خط الغاز في بحيرة ليري بولاية لويزيانا الأمريكية

بالفيديو.. انفجار خط الغاز في بحيرة ليري بولاية لويزيانا الأمريكية

بالفيديو.. انفجار خط الغاز في بحيرة ليري بولاية لويزيانا الأمريكية
٠٥:٣٥:٥٩ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

انفجر خط أنابيب للغاز الطبيعي يمر من تحت مياه بحيرة ليري في ولاية لويزيانا الأمريكية الواقعة في مدينة سانت برنارد باريش؛ ما تسبب في اندلاع حريق هائل وألسنة لهب متواصلة.

وتلقى خفر السواحل الأمريكي بلاغا يفيد عن حريق كبير في بحيرة ليري، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو وقوع تلوث.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي أنه “تم تأمين خط الأنابيب، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق”.

هذا وقال غاي ماكينيس، رئيس بلدية المدينة إن الحريق مشتعل منذ ظهر يوم الخميس، مؤكدا أنه ناجم عن انفجار في خط أنابيب غاز في البحيرة.

الكلمات الدلالية:
أسلنة اللهب بحيرة ليري حريق هائلة خط الغاز لويزيانا

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