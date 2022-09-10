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بعد قطع العلاقات وطرد دبلوماسييها.. هجوم إيراني إلكتروني جديد على ألبانيا

بعد قطع العلاقات وطرد دبلوماسييها.. هجوم إيراني إلكتروني جديد على ألبانيا

بعد قطع العلاقات وطرد دبلوماسييها.. هجوم إيراني إلكتروني جديد على ألبانيا
٠٥:١٣:٢٠ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت ألبانيا اليوم السبت، تعرضها لهجوم إلكتروني ثان من إيران، بعد أيام من إعلان قطع العلاقات معها وطرد دبلوماسييها.

وقالت “الداخلية الألبانية”، إن أنظمة الحدود تعرضت لهجوم إلكتروني إيراني مماثل للهجوم السابق.

وأعلنت ألبانيا قبل أيام، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني عليها.

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وأكدت أنها طردت السفير الإيراني وطالبته بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعدما أثبتت التحقيقات أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة، وأن هجوم إيران السيبراني وقع منتصف يوليو الماضي وأضر كثيرًا في البلاد.

وطالب رئيس وزراء الألباني، من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين، مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، حسب “رويترز”.

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وفي وقت سابق من عام 2018، طردت ألبانيا سفير إيران ودبلوماسيًا آخر للإضرار بالأمن القومي، مؤكدة أنها اكتشفت خلية إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تخطط لهجمات في ألبانيا ضد معارضين إيرانيين.

وأكد قائد الشرطة الألبانية أردي فيليو، أن فيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، يدير خلية إرهابية نشطة تستهدف أعضاء في منظمة مجاهدين خلق المعارضة في ألبانيا.

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وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أن اثنين من كبار مسئولي الأمن الإيرانيين قادا الخلية من طهران، مؤكدة إلى أن الشبكة كانت مرتبطة بجماعات الجريمة المنظمة في تركيا.

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من ناحيتها ردت السلطات الإيرانية، أن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدة أن ألبانيا تؤوي نحو 2500 من أعضاء حركة “مجاهدي خلق”، المناوئة لنظام طهران.

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ألبانيا طرد دبلوماسيين قطع العلاقات هجوم إيراني

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