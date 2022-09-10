تدخل حارسه لاحتواء الموقف.. الكشف عن سبب امتعاض ملك بريطانيا أثناء توقيع إعلان توليه العرش

تواصل- فريق التحرير:

بعد أن أثار فيديو متداول يظهر امتعاض وتضجر ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث، أثناء توقيعه إعلان اعتلائه العرش، تسائل كثيرون عن سبب هذا الامتعاض.

وأظهر فيديو للواقعة كاملة، سبب تضجر الملك تشارلز الثالث لثوانٍ قبل أن يتدخل أحد الحرس لاحتواء الموقف.

وتمثل الحدث الذي وصفه البعض بـ”الطريف”، في تسبب قلم على الطاولة بإعاقة الملك تشارلز عن توقيع بيان تنصيبه، فيما طلب الملك تشارلز من مساعديه إزالة القلم من المكتب.

فيما بدا مستاءً ومشتتاً أثناء إيمائه للمساعدين بإزاحة القلم، ليقترب أحد المساعدين ويبعد القلم عن الطاولة، ويستكمل الملك إجراءات التوقيع.

وكانت صحيفة “إندبندنت”، قد أفادت بأن القلم الذي استخدمه ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث لتوقيع قسم تنصيبه اليوم كان هدية مقدمة من نجليه الأميرين ويليام وهاري.

واعتبرت الصحيفة أن القلم يرمز إلى رسالة دعم خفية من ويليام وهاري إلى الملك تشارلز الثالث.