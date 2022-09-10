وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير المشروع

ـ مدبر معماري مشارك

ـ مدير التخطيط

ـ مدير الهندسة المعمارية

ـ أختصاصي تجاري

ـ مساعد مدير تجاري

ـ مدير تجاري أول

ـ مدير الهندسة المعمارية

ـ مدير معماري مشارك

ـ مدير نمذجة معلومات البناء

ـ مدير تخطيط أول

ـ المدير التجاري

ـ مدير معماري مشارك

ـ منسق المشروع

ـ مدير الإنشاءات

ـ مدير الهندسة المعمارية

ـ مدير الهندسة المعمارية

ـ مدير شريك أول Onboarding

ـ مدير التطوير

ـ مدير الإنشاءات

ـ مهندس تخطيط أول

ـ مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية

ـ مدير التخطيط

ـ التيسير الأول ومدير مستوى الخدمة

ـ مدير أول سلامة وأمن المطارات

ـ مدير تجاري أول

ـ مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية

ـ مخرج تجاري

ـ مدير المشروع

ـ مدير مشروع معاون

ـ مساعد مدير البناء

ـ كبير أخصائي إدارة الأداء

ـ مدير إنشاءات أول

ـ وغيرها …

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)