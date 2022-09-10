وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير المشروع
ـ مدبر معماري مشارك
ـ مدير التخطيط
ـ مدير الهندسة المعمارية
ـ أختصاصي تجاري
ـ مساعد مدير تجاري
ـ مدير تجاري أول
ـ مدير الهندسة المعمارية
ـ مدير معماري مشارك
ـ مدير نمذجة معلومات البناء
ـ مدير تخطيط أول
ـ المدير التجاري
ـ مدير معماري مشارك
ـ منسق المشروع
ـ مدير الإنشاءات
ـ مدير الهندسة المعمارية
ـ مدير الهندسة المعمارية
ـ مدير شريك أول Onboarding
ـ مدير التطوير
ـ مدير الإنشاءات
ـ مهندس تخطيط أول
ـ مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية
ـ مدير التخطيط
ـ التيسير الأول ومدير مستوى الخدمة
ـ مدير أول سلامة وأمن المطارات
ـ مدير تجاري أول
ـ مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية
ـ مخرج تجاري
ـ مدير المشروع
ـ مدير مشروع معاون
ـ مساعد مدير البناء
ـ كبير أخصائي إدارة الأداء
ـ مدير إنشاءات أول
ـ وغيرها …
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم – (اضغط هنا)