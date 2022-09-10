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«السديس» يدشن تطبيق «أعلام».. تعرف على أبرز المعلومات عنه
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«السديس» يدشن تطبيق «أعلام».. تعرف على أبرز المعلومات عنه

«السديس» يدشن تطبيق «أعلام».. تعرف على أبرز المعلومات عنه

«السديس» يدشن تطبيق «أعلام».. تعرف على أبرز المعلومات عنه
٠٤:٣٣:٠٨ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

دشن  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس التطبيق الذكي “أعلام” وهو التطبيق الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين.

وأكد “السديس” أن تطبيق أعلام الحرم هو التطبيق الرسمي لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ماذا تعرف عن تطبيق “أعلام”؟

1- تطبيق مبتكرٌ على نحو إبداعي في الشكل والمضمون، ويُعنَى بجمع وترتيب المواد الصوتية والمرئية لأئمة ومؤذني الحرم المكي الشريف.

2- يستوعب التطبيق النداءات إلى الصلوات (الأذان).

3- يستوعب كذلك تلاوات الفروض الجهرية.

4- التلاوات الرمضانية من التراويح والتهجد.

5- أدعية القنوت.

6- خطب الجمعة.

7- المصاحف المرتلة.

8- الصوتيات والمرئيات النادرة.

وكل ذلك مصنف على الأعوام والشهور في ترتيب منظّم وجهد منسّق.

حضر التدشين كلًا من مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية المشرف على مكتب معالي الرئيس العام سعادة الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، ووكيل الرئيس العام لشؤون الائمة والمؤذنين فضيلة الشيخ محمد بن أسامة خياط، والوكيل المساعد لشؤون الأئمة والمؤذنين سعادة الأستاذ عاصم بن سيف الحصين، ومدير عام شؤون الأئمة سعادة الأستاذ فيصل بن سالم الهلالي، ومدير عام شؤون المؤذنين سعادة الأستاذ سعيد بن محفوظ الزهراني.

الكلمات الدلالية:
السديس المسجد الحرام المسجد النبوي تطبيق أعلام

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