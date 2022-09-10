هذا ما فعله طلاب تجاه معلمهم أثناء إلقاء كلمته في حفل تقاعده بمجمع السويدية (فيديو مؤثر)

تواصل ـ فريق التحرير:

شهد مجمع السويدية بمحافظة أحد المسارحة، مشهدا مؤثرا غاية في الروعة والوفاء من قبل معلم وطلابه؛ ضربوا أحسن مثال في الحب والإنسانية.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هذا المعلم العظيم، وهو يلقي كلمة وداعية أثناء حفل أقيم في المجمع لأجل توديعه بعد تقاعده.

ويظهر في المقطع تأثر المعلم الذي لم يتمالك دموعه، أثناء إلقاء كلمته، فيما تهافتت عليه جموع التلاميذ تقبله من كل جانب من جسده، وهو يمسك بهم سعيدا بتلك اللحظات الجميلة.